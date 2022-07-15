تعرف على أعمال تطوير المركز الطبى الحضرى بحى الكوثر بتكلفة 13.168 مليون جنيه

اهتمت القيادة السياسية بالقطاع الصحى اهتماما كبيرا من خلال تطوير الوحدات الصحية وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية الحضرية، وهذا الأمر انعكس بدوره على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة الأنحاء.

ويعد المركز الطبي الحضرى بحى الكوثر بمحافظة سوهاج، الذى دخل عملية التطوير بعد توقفه لفترة، نقلة جديدة فى أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول المركز الطبي الحضرى المقام على أرض حى الكوثر تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 - المساحة المسطحة للمركز الطبي الحضرى بحى الكوثر 3600 متر مربع.

2 - المساحة المقام عليها مبنى المركز الطبي الحضرى بالكوثر بلغت 600 متر مربع.

3 - المشروع يهدف إلى خدمة منطقة حي الكوثر والقري المجاورة.

4 - مكون من مبنى من أربعة طوابق وسور للمركز الطبي ودور أرضي استقبال طوارئ وغرفه أشعة وحمامات سيدات وغرفه تعقيم وغرفتين غسيل وحمامات رجال وغرفة نفايات وصيدلية ومخزن وعيادة أطفال وعيادة نساء ومكاتب إدارية وبه 4 معمل و2 قاعة اجتماعات و2 غرفة أنظمة و10 عيادات ودور ثالث سكن طبيبات وأطباء.

5 - التمويل خطة العام 2020/2021 بقيمه 3.934 مليون خطة العام 2021/2022 بقيمة 9.234 مليون.

6 - القيمة الإجمالية لتكلفة المبنى 13.168مليون جنيه.

7 – المشروع ممول برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

8 – مدة المشروع 8 أشهر ومن المتوقع الانتهاء منه في 5/12/2022.