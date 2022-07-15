تطعيم أكثر من 23 ألف جرعة بلقاح كورونا في الشرقية خلال عطلة عيد الأضحى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة للمديرية والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بجهود مكثفة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لتطعيم المواطنين المترددين على مركز اللقاح بديوان المديرية، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، والمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بجميع القرى والنجوع والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، هذا بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة، للراغبين فى استخراجها، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.



وأشار "مسعود" بأن الفرق الطبية بالمحافظة قامت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بتطعيم 3409 مواطن بالمحافظة جرعة أولى بنسبة، هذا بجانب تطعيم 6248مواطن بالجرعة الثانية، وتطعيم 14255 مواطنا بالجرعة الثالثة التنشيطية، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.



ويناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وسرعة التوجه لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى ن لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد19.



تطعيم لقاحات كورونا (1)



تطعيم لقاحات كورونا (2)



تطعيم لقاحات كورونا (3)













