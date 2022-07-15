تضخم الكبد حالة خطيرة يجب ألا تتجاهلها.. اعرف كيف يمكن علاجه؟

كتبت إيناس البنا

الكبد هو أكبر عضو داخلي يقوم بتصفية كل قطرة دم تخرج من الأمعاء والمعدة، يتم معالجة هذا الدم عن طريق الكبد ، والذي يتفكك أيضًا ويوازن وينتج العناصر الغذائية، كما أنه يستقلب الأدوية لجعلها غير سامة وسهلة الامتصاص للجسم.

لذلك ، فإن الكبد مسؤول عن هضم الدهون ، وتخزين السكر ، ودرء العدوى ، وإنتاج العناصر الغذائية ، والتحكم في تخثر الدم ، وتكسير السموم. باختصار ، يعد الكبد عضوًا مهمًا يجب أن يكون دائمًا في حالة جيدة حتى يتمكن من الاستمرار في اليوم، لكن في بعض الأحيان تحدث أمراض تعطل الأداء السليم للكبد، أحد هذه الحالات هو تضخم الكبد.

ما هو تضخم الكبد؟



وفقا لتقرير موقع " healthsite" تضخم الكبد هي كلمة تستخدم لوصف تضخم الكبد ، والذي يتضخم بما يتجاوز حجمه المعروف باسم تضخم الكبد، عادةً ما يكون تضخم الكبد أحد أعراض حالة صحية أساسية ، مثل أمراض الكبد والتهاب الكبد والأمراض الوراثية وما إلى ذلك، يمكن أن تؤدي العديد من الأعراض المرتبطة بتضخم الكبد إلى جعل الكبد غير قادر على دعم جسمك.

أعراض تضخم الكبد



على الرغم من عدم وجود أعراض لتضخم الكبد، فقد تظهر علامات إذا تسببت حالة طبية في حدوث هذه الحالة، تتضمن بعض العلامات التي يجب أن تبحث عنها ما يلي:

اليرقان أو اصفرار الجلد

ألم في العضلات

خمول

غثيان

اثارة الحكة

ألم في البطن

قلة الشهية

تورم القدمين والساقين

كدمات

فقدان الوزن

زيادة حجم الخصر

يجب عليك مراجعة الطبيب إذا لاحظت أيًا من الأعراض، ومع ذلك ، سوف تحتاج إلى عناية فورية إذا واجهت أيًا مما يلي:

ألم شديد في البطن

اليرقان

حُمى

ضيق في التنفس

دم في القيء

براز ملون غريب (أسود ، أحمر فاتح)

عوامل الخطر من تضخم الكبد



بينما قد يكون هناك خطر وراثي لتطوير هذه الحالة، الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية، ومرض التهاب الأمعاء، وأمراض الكبد المزمنة، ومرض فقر الدم المنجلي، والسمنة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، يمكن لبعض عوامل نمط الحياة أيضًا أن تزيد من خطر الإصابة بتضخم الكبد ، بما في ذلك:

استهلاك الكثير من الكحول

عمليات نقل الدم والجنس غير المحمي

السفر إلى البلدان التي بها عدد كبير من حالات الإصابة بالملاريا

تناول الأدوية غير الموصوفة

نظام غذائي غير صحي

زيادة الوزن

الالتهابات

كيف يمكن علاجها؟



سيحدد سبب تضخم الكبد مسار العلاج، قد تكون هذه التعديلات الغذائية مفيدة إذا كان لديك الكثير من الدهون في الكبد أو كنت تشرب الكثير من الكحول:

خفض الوزن

قلل من استهلاكك للكحول

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

ارفع مستوى التمرين

قد تتلقى أدوية أو أشكالًا أخرى من العلاج إذا كان المرض هو السبب الجذري لتورم الكبد.