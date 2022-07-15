تراكم الثلج فى الثلاجة سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ..اعرف التفاصيل

يرصد "اليوم السابع" لقرائه بعض النصائح التى تساعد على خفض فاتورة الكهرباء، والتى بينها اتباع بعض الخطوات لترشيد استهلاك الثلاجة من الكهرباء، وهى كالآتى:
1- احرص على شراء الثلاجة الأعلى كفاءة والأقل استهلاك للكهرباء.
2-اترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.
3-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.
4-تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.
5-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.
6-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
7-الحرص على ازالة الثلج باستمرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة