تداول 794 طن بضائع عامة ومتنوعة و82 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم، تداول 794 طن بضائع عامة متنوعة و82 شاحنة و445 سيارة ملاكى، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن، وبلغ إجمالى حركة الصادرات تداول 187 طن بضائع عامة ومتنوعة، 13 شاحنة و14 ملاكى.



كما بلغ إجمالى حركة الواردات تداول 607 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 69 شاحنة، 431 ملاكى، حيث استقبل ميناء سفاجا العبارة عمان عليها 14 شاحنة بحمولة 90 طن بضائع عامة وعدد 7 سيارات ملاكى، كما تمت مغادرة العبارة القاهرة بعدد 8 سيارات ملاكي.



كما استقبل ميناء السويس السفينة بنياس 2 بعدد 412 قادمة من جدة، واستقبل ميناء نويبع العبارة آيلة والعبارة بريدج بإجمالى 19 شاحنة بحمولة 513 طنا و12 ملاكى و4 طن ترانزيت إلى ليبيا و36 شاحنة فارغة، وتمت مغادرة العبارة آيلة والعبارة بريدج بإجمالى 13 شاحنة بحمولة 187 طن بضائع عامة و6 ملاكي؛ وفى هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1284 راكب بموانيها.