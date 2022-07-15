تحرير 32 محضرا تموينيا وضبط مخبز سياحي مخالف في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من تحرير 32 محضر تمويني لمخالفات تم ضبطها في الحملات التي تنت بكافة الأحياء في محافظة بورسعيد، وضبط أحد المخابز السياحية بحوزته كميات من أطباق غير مدون عليها بيانات الصلاحية والإنتاج.

جاء ذلك بتعليمات مشدده من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة على الاسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية والغير غذائية المقدمة للمواطنين وكذا متابعة المخابز لمراقبة جودة رغيف الخبز البلدى المدعم، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل مديرية التموين بالمحافظة.

وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مديرإدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله وياسر جمعة والعربى عبد الحليم ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وكذا بالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك من تحرير ( 32 ) محضر تموينى بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة.

وجاءت بيانات المحاضر كالتالي : إنه بناءً على أحد شكاوى المواطنين بقيام أحد المخابز السياحية ببيع أطباق المخبوزات غير صالحة للإستهلاك الأدمى، تمكن رجال الرقابة التموينية من ضبط المخبز السياحى محل الشكوى وبحوزته كمية تقدر ب 80 طبق من المخبوزات غير مدون عليها بيانات صلاحية والإنتاج ما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حرر رجال الرقابة التموينية 6 محاضر ل 6 محال بأنحاء متفرقة ببورسعيد قامت ببيع السجائر أزيد من السعر الرسمى وتم إتخاذ الإجراءات الرسمية حيال المخالفين

كما تمكن رجال الرقابة من ضبط 250 علبة سجائر مجهولة المصدر، والتى من الممكن أن تشكل خطراً اكبر من المعتاد على صحة مستهلكيها تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير (8 ) تقارير إثبات حالة لمخابز لنقص وزن رغيف الخبز، تم تحرير (4 ) تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها، تم تحرير (8 ) تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، وتم تحرير (4) تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم وجود قائمة تشغيل .

هذا وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفى حالة وجود أى شكوى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.