بعد مصرع 4 وإصابة 6.. أسماء ضحايا حادث الطريق الدولى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ بالقرب من المدينة الصناعية، حيث تبين أن من بين الوفيات شقيقين، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزى.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقى مركز شرطة البرلس بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز البرلس، بالقرب من المدينة الصناعية، نتج عنه مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

والمتوفون هم: محمد عوض الصعيدى 25 سنة، وشقيقه عمرو عوض الصعيدى 13 سنة، محمد رشدى مسعود 21 سنة، أحمد إبراهيم بطيخ 50 سنة، وأصيب كل من أحمد أشرف نوح 12 سنة، باشتباه كسر فى قاع الجمجمة وجروح وسحجات، وعلاء محمد المغازى، 21سنة، باشتباه كسر فى العمود الفقرى وجروح متفرقة بالجسد، وحسن أحمد الشاذلى، 24 سنة، بكسر بالساق الأيسر، مهران رمضان حماد، 25 سنة، مصاب ما بعد الارتجاج بالمخ، وأحمد محمد عبد الله عمر، 26 سنة، بجرح قطعى فى الذراع الأيمن طوله 3 سم، وجرح قطعى فى الساق اليمنى طوله 4 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، عطية إبراهيم محمود 28 سنة، مصاب بكسر فى الساعد الأيسر وجروح متفرقة بالجسد، فيما تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما يتلقى المصابون الفحوصات والعلاج بمستشفى رشيد المركزى.



تحطم سيارة



تهشم سيارة ملاكى