وقال أبيواردن - في بيان رسمي بحسب صحيفة "ديلي مرور" السريلانكية - "إنه بموجب المادة 38.1 (ب) من دستور جمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية، تلقيت خطاب استقالة من الرئيس غوتابايا راجاباكسا وبناء عليه، اعتبارا من 14 يوليو 2022 من الآن فصاعدا، استقال الرئيس قانونا من واجباته ومسؤولياته القانونية وفي ظل هذه الظروف سيتم الآن تفعيل الإجراء الدستوري لتعيين رئيس جديد إلى أن ينتهي هذا الإجراء الدستوري سيعمل رئيس الوزراء بصفته رئيسا يشرف على وظائف وواجبات وسلطات مكتب الرئيس".

وأوضح أنه من المقرر أن يتم اختيار الرئيس وفقا لأحكام قانون الأحكام الخاصة رقم 2 لسنة 1981 والمادة 40 من الدستور، قائلا "أعتزم إكمال هذا الإجراء بنجاح وبسرعة باعتبارها أقدم ديمقراطية في منطقة جنوب آسيا وإن إكمال هذه العملية بطريقة شفافة وديمقراطية سيكون علامة بارزة ليس فقط في تاريخ سريلانكا ولكن أيضا في التاريخ الديمقراطي للعالم".



وطالب من جميع قادة الأحزاب ومسؤولي الدولة وقوات الأمن التعاون من أجل تنفيذ العملية الديمقراطية، مناشدا مواطني سريلانكا لخلق بيئة سلمية تسمح لجميع أعضاء البرلمان بحضور البرلمان بحرية والتصرف وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم.