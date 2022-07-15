اليوم السابع
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بايدن يتعهد بتقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم شبكة المستشفيات الفلسطينية

الجمعة، 15 يوليه 2022 10:59 ص
بايدن يتعهد بتقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم شبكة المستشفيات الفلسطينية بايدن
رام الله (أ ش أ)

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تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن بتقديم 100 مليون دولار إضافية كمساعدات لدعم شبكة المستشفيات الفلسطينية فى القدس الشرقية.
 
وقال بايدن - في كلمة أثناء زيارته مجمع مستشفى "أوغستا فكتوريا" في القدس الشرقية - إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بأنها دعمت هذه الشبكة من المستشفيات بمبلغ 85 مليون دولار أمريكي منذ عام 2014.
 
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه جزء من التزامنا هو دعم الصحة والكرامة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن التعامل مع جائحة كورونا التي أدت إلى خسائر هائلة كما حدث في الكثير من المجتمعات حول العالم، لذلك أعلن أن "الولايات المتحدة تلتزم بـ100 مليون دولار إضافية لدعم هذه المستشفيات."

بايدن

الرئيس الامريكى

فلسطين

القدس

القطاع الصحى الفلسطينى



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