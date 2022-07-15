انتشال جثمان غريق شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. والنيابة تصرح بدفنه

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد شواطئ قطاع العجمي وأبو تلات وسيدي كرير بتوخي الحيطة والحذر وعدم التوغل داخل مياه البحر والالتزام بالسباحة في المناطق الٱمنة .

كما حذرت الجميع من نزول البحر قبل شروق الشمس وبعد الغروب لانعدام الرؤية، وعدم تواجد فرق الإنقاذ مما يشكل خطرا كبيرا يهدد حياتهم.

كما أكدت الإدارة، أن شاطئ النخيل مغلق تماما بقرار النيابة العامة ويحظر نزول البحر في هذه المنطقة.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح الشمالية علي سواحل الإسكندرية وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط، كما تعمل علي رفع الأمواج لتصل إلي 2 متر علي الشواطئ خلال الثلاث أيام القادمة، وتكون ذروة ارتفاع الأمواج الأربعاء القادم.

وأفاد حامد متولي سكرتير عام الحى، أنه يتم متابعة حالة الشواطئ من خلال إدارة شواطئ العجمى في ظل تواجد مدير ومشرفي الإدارة ومراقبي الشواطئ حفاظاً على سلامة المصطافين.