اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 10:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتشال جثمانين لشابين غرقا فى نهر النيل بالغربية

الجمعة، 15 يوليه 2022 09:02 م
انتشال جثمانين لشابين غرقا فى نهر النيل بالغربية انتشال جثامين شابين غرقا في نهر النيل بكفر الزيات
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالغربية من انتشال جثامين شابين لقيا حتفهما غرقا فى نهر النيل المار أمام قرية كفور بلشاى بمركز كفر الزيات، بعدما نزلا للاستحمام هربا من الحر.
كان اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بغرق اثنين من شباب قرية كفور بلشاى بمياه نهر النيل.
 
انتقل ضباط المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين نزول 2 من شباب القرية للاستحمام بنهر النيل، هربا من ارتفاع حرارة الجو، فجرفهما التيار لعدم إجادتهما للسباحة، وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال الجثامين، وتم نقلهما لمشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


مدير امن الغربية

كفر الزيات

قرية كفور بلشاى

غرق شابين في نهر النيل بالغربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة