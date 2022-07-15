انتشال جثمانين لشابين غرقا فى نهر النيل بالغربية

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالغربية من انتشال جثامين شابين لقيا حتفهما غرقا فى نهر النيل المار أمام قرية كفور بلشاى بمركز كفر الزيات، بعدما نزلا للاستحمام هربا من الحر.

كان اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بغرق اثنين من شباب قرية كفور بلشاى بمياه نهر النيل.

انتقل ضباط المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين نزول 2 من شباب القرية للاستحمام بنهر النيل، هربا من ارتفاع حرارة الجو، فجرفهما التيار لعدم إجادتهما للسباحة، وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال الجثامين، وتم نقلهما لمشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.