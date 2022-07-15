انتشال جثة طفل غرق بشاطئ بورسعيد بعد عمليات بحث استمرت 24 ساعة

بورسعيد - محمد عزام

انتشل رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، جثة طفل غرق بشاطئ بورسعيد، عقب 24 ساعة من غرقه، ليسجل ثانى حالة غرق منذ بدء فصل الصيف.

وكان رجال الإنقاذ التابعين لإدارة شاطئ محافظة بورسعيد، قد كثفوا جهودهم بالتعاون مع رجال الإنقاذ النهرى للبحث عن الطفل: عبدالله إبراهيم السيد 14 عامًا، حتى جرى انتشال جثته، ويجرى الآن نقل جثمان الطفل بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى النصر.

وحُرر محضر بالواقعة، وجارى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وكانت مستشفى الزهور المركزى، قد استقبلت فى 17 يونيو الماضى أول حالة غرق بشاطئ بورسعيد منذ بداية فصل الصيف وهى للطفلة: سما المنشاوى السيد المنشاوى 6 أعوام.