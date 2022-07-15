انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى نقل الجثة لمشرحة دار الصحة النفسية بالخانكة تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة من المياه، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "م ع م"، 33 سنة، عاطل، غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، جرى نقل الجثة لمشرحة دار الصحة النفسية بالخانكة تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.