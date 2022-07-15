اليوم السابع: «قمة الأمن والتنمية» ومستقبل المنطقة العربية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: «قمة الأمن والتنمية» ومستقبل المنطقة العربية.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

رؤساء وقادة دول الخليج وأمريكا ومصر والعراق والأردن يجتمعون فى جدة اليوم.. «قمة الأمن والتنمية» ومستقبل المنطقة العربية.. دعم الحلول السياسية لأزمات المنطقة والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية أبرز محاور القمة.. وخطوة مهمة لتقريب وجهات النظر بين العرب وواشنطن وجهود مصرية متواصلة منذ بداية العام للتنسيق وتحقيق التنمية

الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف بـ145 مليار جنيه.. تنفيذ 279 مشروعا لمياه الشرب بطاقة 11 مليون م3 /يوم بتكلفة 4.61 مليار جنيه..

و54 مشروع معالجة صرف صحى ثنائية وثلاثية بالصعيد ورفع كفاءة 5 محطات ثنائية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. «الداخلية» تمد مبادرة «كلنا واحد» لنهاية يوليو توفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%

«التعليم»: من يرسب بنتيجة الثانوية العامة يعيد السنة فى مواد الرسوب فقط

وزيرة التخطيط تلتقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: يجب التغلب على تحدى الزيادة السكانية لتحقيق رؤية 2030.. «حياة كريمة» تستهدف تحسين نوعية الحياة فى القرى الفقيرة.. خاصة فى صعيد مصر والمناطق الريفية المهمشة

بدء التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى بالحكومية

قاعدة لانطلاق التنمية الحقيقية.. منظومة متكاملة لتمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تخصيص 40 %من المشتريات الحكومية لصالح هذه المشروعات وتنفيذ 591.6 ألف مشروع خلال «مشروعك»

وزير الزراعة: التعديات على الأراضى الزراعية تنعكس بالسلب على الأمن الغذائي

عميد «تجارة حلوان»: انتظام تصحيح امتحانات نهاية العام وإعلان النتائج بعد إجازة العيد



