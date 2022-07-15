وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أن القرار سيغطي 8 ملايين شخص سيكونون مؤهلين لتلقي اللقاح بالإضافة إلى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر وكذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا ويعانون من أمراض ويُعتبرون أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة للفيروس.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في اجتماع حكومي عقده صباح اليوم حول الاستجابة للفيروس التاجي إنه يعتزم تسهيل تطعيم الأجيال الشابة أيضًا وسط عودة انتشار متغير أوميكرون BA.5 شديد الانتقال وتسببه في زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بشكل سريع.

ومن المتوقع أن يبدأ التوسيع الأخير للتلقيح ، والذي يهدف إلى حماية المجموعات المعرضة للخطر وتأمين عدد كافٍ من الأفراد للعلاج والرعاية، بعد أيام قليلة. بينما ستطلب الحكومة من المحافظات إنشاء أكثر من 100 موقع مجاني لإجراء الاختبار الطبية للكشف عن كوفيد-19 في محطات القطارات الرئيسية والمطارات والمواقع الأخرى لاختبار الأشخاص قبل السفر خلال موسم العطلة الصيفية.

وشدد كيشيدا أيضا على أهمية ممارسة "أقصى درجات الحذر" مع الحفاظ على استمرار أنشطة الاقتصاد في نفس الوقت، مضيفًا أن الحكومة ستستخدم قدرتها المعززة على الاستجابة لـ كوفيد-19 لوقف انتشار العدوى.



وتجاوزت الإصابات التراكمية بـ كوفيد-19 في اليابان 10 ملايين حالة يوم أمس الخميس، مع تسجيل البلاد أكثر من 90 ألف حالة جديدة لليوم الثاني على التوالي، لكن الحكومة أشارت إلى عدم وجود خطط لفرض قيود على الحركة في هذه المرحلة.