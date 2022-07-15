الكشف على 105 مهندسين فى يوم صحى مجانى بنادى المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس أحمد محمود، يوم طبى مجانى للكشف على المهندسين واسرهم بالمجان، اليوم الجمعه فى نادى المهندسين بسابا باشا.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن اليوم الصحى شمل عيادة باطنة و عيادة تغذية ، قياس الوزن والكتلة وكثافة العضلات والعظام، قياس الاكسجين بالدم ونبضات القلب، قياس الضغط ومعدل السكر في الدم.

واضاف إن عدد المهندسين وأسرهم الذين أجروا الكشف الطبى عددهم 105 وذلك من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة فى مركز الخدمات فى نادى المهندسين.

ولاقت الخدمة الطبية استحسان المهندسين مطالبين بتكرارها هلال الأيام القادمة لتشمل اكبر عدد من المهندسين وتسهيل عليهم الخدمة الطبية فى ناديهم.