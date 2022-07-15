الكرملين يكشف تفاصيل إقالة دميترى روجوزين من "روس كوسموس"

كتب محمد جمال

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، بأن إقالة دميتري روجوزين من منصبه مديرا لمؤسسة "روس كوسموس" غير مرتبطة بأدائه المهني، مشيرا إلى أن روجوزين سيعين في منصب جديد، بحسب "روسيا اليوم".

وردا على سؤال فيما إذا كانت إقالة روجوزين من "روس كوسموس" لها علاقة بوجود ملاحظات على عمله، قال بيسكوف، اليوم الجمعة: "لا بأي حال من الأحوال هذا ليس مرتبطا بأي ملاحظات كل شيء على ما يرام في هذا الإطار".

وأضاف بيسكوف: "روجوزين سيتم تعيينه في الوقت المناسب، وسيبدأ بوظيفة جديدة. وسيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب".

من جهته أعرب روجوزين، عن تقديره وامتنانه لعمال صناعة الصواريخ والفضاء لأدائهم خلال سنوات قيادته لـ"روس كوسموس".

وقال الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس" في مقطع فيديو: "أشكركم رفاقي على خدمتكم على ليالي القلق والسهر بسبب ضغوط إطلاق الصواريخ وعلى السعادة التي شاركناها عند النجاح".

كذلك أعرب روجوزين عن سعادته بالمشاركة المباشرة في "إحياء الفضاء الروسي".

وفي وقت سابق اليوم أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغييرات في الحكومة الروسية، منها إقالة دميتري روغوزين من منصبه مديرا لمؤسسة "روس كوسموس" وتعيين يوري بوريسوف في هذا المنصب بعد إقالة بوريسوف من منصب نائب رئيس الوزراء الروسي.