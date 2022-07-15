اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكاظمى عن قمة الرياض: سنناقش التعاون فى الاقتصاد والطاقة والتغير المناخى

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:14 ص
الكاظمى عن قمة الرياض: سنناقش التعاون فى الاقتصاد والطاقة والتغير المناخى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى
وكالات

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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، الخميس، أن مشاركته في قمة الرياض، ستركز على ملفات الاقتصاد والطاقة والتغير المناخي.

وقال خلال لقائه مجموعة صحفيين: "الدعوة التي تلقيناها للمشاركة في مؤتمر السعودية بحضور مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ستناقش التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتحديات التي أنتجتها جائحة كورونا، وأزمة الأمن الغذائي، وكذلك التغير المناخي".

وأضاف، أن "الأحاديث الأخرى عن أهداف القمة هي محاولة للتشويش، ولا صحة لها إطلاقا، وهي محاولة لإبعاد العراق عن الدور البارز الذي يلعبه في المنطقة، وأن تقوم هذه الحكومة بمهامها في خدمة الشعب، وجلب الاستثمارات والدعم لصالح العراق".

وتابع الكاظمي: "نحن ذاهبون إلى المؤتمر في المملكة العربية السعودية، وتركيزنا على ملف المياه والتغيرات المناخية، والشراكة في موضوع الطاقة والربط الكهربائي، وكذلك الشراكات الاقتصادية، والاستثمارات المشتركة، وهذا كله فيه خير للشعب العراقي، ودعم كبير للمشاريع الاستثمارية في البلاد".


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