اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 24 شاباً والتفتيش على 137 منشأة بالوادى الجديد

الجمعة، 15 يوليه 2022 10:17 ص
القوى العاملة: تعيين 24 شاباً والتفتيش على 137 منشأة بالوادى الجديد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 24  شابا  بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل  103 من راغبى العمل، وتوفير 120 فرصة عمل .
 
ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 75 ألفاً و400 جنيه لـ 43 عاملاً من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.
 
وأشار  الوزير، إلي أن المديرية قامت باستخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 37  شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها ودياً، و34  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
 
وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية  - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال  يونيو الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 137 منشأة، دوري وحملات، والقيام بـ 4 حملات تفتيش ليلية، وأسفر عن تحرير 4 محاضر منشأة مخالفة، وعمل 6 ندوات توعية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 56 منشأة، وإعادة التفتيش على 34 منشأة، أسفر عن تحرير 8 محاضر، والقيام بـ 2 حملة تفتيشية، وعمل 9 قياسات ميدانية .
 
أما في مجال التدريب المهني فقد انتهت المديرية، من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 10 متدربات، وذلك بعد نقلها إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .
 
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة  120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد

التفتيش العمالى

رخصة مزاولة المهنة



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