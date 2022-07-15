اليوم السابع
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القوى العاملة تتابع وصول جثمان ومستحقات مصرى أصيب باختناق أثناء العمل بالرياض

الجمعة، 15 يوليه 2022 11:18 ص
القوى العاملة تتابع وصول جثمان ومستحقات مصرى أصيب باختناق أثناء العمل بالرياض وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصري صلاح منصور رمضان أحمد، الذي لقى حتفه نتيجة الاختناق بمادة الإيبوكسى والتى تستخدم فى عزل خزانات المياه من الداخل، وذلك بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
 
 ووجه الوزير الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي، بالرياض بالتواصل مع ذوي المتوفى المتواجدين بالمملكة وإبلاغهم تعازيه .
 
وقالت وزارة القوي العاملة: إن  الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي أحمد رجائي ، أشار فيه إلي أن العامل المتوفى يعمل منزلي وهو من من أبناء محافظة المنيا مركز  سمالوط قرية العزيمة ويبلغ من العمر 24  عاما.
 
وأشار الملحق العمالي، إلي أن القنصلية العامة بالرياض تتابع إجراءات تصريح شحن الجثمان إلى مصر بناء على رغبة والده العامل المتوفى، حيث قامت بتفويض حجاج مصطفى فى استلام الجثمان وإنهاء الإجراءات اللازمة لشحنه إلى مصر ليدفن فى مسقط رأسه بمحافظة المنيا.
 
 
 

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