القوى العاملة تتابع وصول جثامين 6 عمال مصريين ومستحقاتهم توفوا بالإمارات

كتبت ــ آية دعبس

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة بسرعة إنهاء إجراءات عودة 6 جثامين لكل من، رامي الوصيف، وإيهاب صالح، ومحمود عبد الرحمن، وأحمد على خاطر، وأحمد ناصر وهبة، وشريف ملهم يوسف الحنفي، الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري خارج إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات أسر المتوفين، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

ووجه الوزير الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، بالتواصل مع زملاء العمال المتوفين وإبلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثامين، والحفاظ علي مستحقات ورثتهم.

وقالت وزارة القوي العاملة، إن الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي حنان شاهين، أشارت فيه إلي أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة وانحراف المركبة التي كان يستقلها الأشخاص الستة أثناء سيرها على طريق الإمارات الدائري باتجاه خارج إمارة رأس الخيمة لتصطدم بشاحنة نقل ثقيلة، مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة السادس الذي توفى فور وصوله المستشفى.

وأضافت الملحق العمالي، أنه جار إنهاء إجراءات معاينة النيابة للحادث واستخراج شهادات الوفاة، وذلك لانهاء إجراءات شحن الجثامين لمصر من خلال القنصلية العامة بدبي، وسوف يتولى المكتب بحث مستحقاتهم طبقا لأوضاعهم وقانون العمل، بعد الانتهاء من شحن الجثامين لمصر.

وأشارت رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلي أن المصريين الستة الذين لقوا حتفهم في الحادث الأليم جميعهم من قرية ديرب الخضر التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.