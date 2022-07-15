العثور على طفل حديث الولادة بجوار صندوق قمامة فى ملوى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

عثّر أحد المواطنين على طفل رضيع حديث الولادة بجانب صندوق قمامة بحي جنوب مدينة ملوى بمحافظة المنيا، وتم تسليم الطفل للمستشفى فى حضور الشرطة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على طفل حديث الولادة بجوار صندوق قمامة بالطريق العام، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن الطفل ملفوف فى قطع قماش وموضوع بجوار صندوق القمامة امتداد شارع الحلاجة بحي جنوب مدينة ملوى، وتم نقل الطفل للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.