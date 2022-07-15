العثور على جثة شاب بإحدى قرى قنا

قنا صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب بإحدى قرى مركز نقادة جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة شاب بإحدى قرى مركز نقادة جنوب قنا، ويدعى طارق.ب، 18 عاما، وتكثف الأجهزة من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.



تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.