العثور على جثة شاب بإحدى قرى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب بإحدى قرى مركز نقادة جنوب محافظة قنا.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة شاب بإحدى قرى مركز نقادة جنوب قنا، ويدعى طارق.ب، 18 عاما، وتكثف الأجهزة من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.
جثة - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب بإحدى قرى مركز نقادة جنوب محافظة قنا.
الموضوعات المتعلقة
محافظ قنا يتفقد موقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدةالخميس، 14 يوليه 2022 07:01 م
محافظ قنا يقدم واجب العزاء فى وفاة 6 أشقاء بنقادة بحادث سير.. صورالخميس، 14 يوليه 2022 04:53 م
محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان تطبيق تعريفة الركوب بالمواقف ومحطات الوقودالأربعاء، 13 يوليه 2022 02:31 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة