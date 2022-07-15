العثور على جثة سيدة داخل شقتها فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان وتم نقلها إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة 52 عاما مقتولة داخل شقتها فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين إصابة سيدة بتهشم فى الرأس نتيجة للضرب بآلة حادة ورجحت التحريات أن لص حاول سرقة شقتها وعندما اعترضته قام بالتعدى عليها حتى لفظ أنفاسها الأخيرة وتم نقلها إلى المستشفى وتوجد بعثرة داخل الشقة وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث.