السكرتير العام بالإسكندرية يتفقد الموقف ويتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود، وذلك لليوم الثالث على التوالى، للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية.

وفى هذا الصدد؛ قام اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، اليوم، بجولة تفقدية على عدد من المواقف على رأسها موقف العوايد، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة والاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب وعدم وجود أى استغلال من السائقين. والتأكد من الانتهاء من تركيب البانرات والملصقات بالمواقف والمدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة.

جاءت الجولة بحضور اللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، وجميع الجهات التنفيذية.