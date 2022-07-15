السعودية تستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن بالسجاد البنفسجى.. ما سر هذا اللون؟

استقبلت المملكة العربية السعودية الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبساط البنفسجي وذلك خلال زيارته الرسمية الي المملكة، وكان في استقبال الرئيس الأمريكي فور هبوط طائرته الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، ولكن لوحظ أن السجاد المفروش أمام الطائرة وبقصر السلام بجدة هو سجاد من لون بنفسجى وهو ما أثار التساؤل، لماذا لا يكون السجاد بأى لون أخر مثل الأحمر مثلا ؟ .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، اختارت السعودية اللون البنفسجى لونًا معتمداً لسجاد مراسم الاستقبال فى مايو 2021، بمبادرة مشتركة من وزارة الثقافة والمراسم الملكية، للتعبير عن عنصر ثقافي تنفرد به المملكة.



محمد بن سلمان والرئيس الأمريكى

وفى تفسيرها لأسباب اختيار اللون البنفسجي كلون معتمد للسجاد المراسم، أفادت وزارة الثقافة السعودية بأنه "يتماهى مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها".