وذكر بيان للدفاع الروسية ، اليوم الجمعة ، أن هذا الهجوم الروسي أدى إلى مقتل موردي أسلحة أجانب وأفراد من القوات الأوكرانية، نافية بذلك أن تكون المنشآة المستهدفة في فينيتسا مدنية.

وأضاف البيان:" لقد كان هذا المبنى في فينيتسا يشهد اجتماعا لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلي موردي الأسلحة الأجانب عند توجيه الضربة بغرض نقل الدفعة التالية من الطائرات والأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية وتنظيم إصلاح أسطول الطيران الأوكراني".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الجمعة أن الجيش الروسي أصاب فصيلتين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية واثنتين من مدافع هاوتزر من طراز جياسينت-بي في جمهورية دونيتسك الشعبية.



