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الخارجية الروسية: إطلاق العنان لدوامة العقوبات أحادية الجانب ضدنا سيؤدى لركود عالمى

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:52 ص
الخارجية الروسية: إطلاق العنان لدوامة العقوبات أحادية الجانب ضدنا سيؤدى لركود عالمى اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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حذر سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي من محاولات الدول الغربية إطلاق العنان لدوامة العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى ركود عالمى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن اضطراب أسواق السلع العالمية كان نتيجة الحسابات الخاطئة في سياسات الاقتصاد الكلي والغذاء والطاقة لأكبر اقتصادات الدول الغربية حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن محاولة الشركاء إلقاء اللوم على الآخرين وإطلاق العنان لدوامة من العقوبات أحادية الجانب، ستتحول إلى تضخم في الدول الغربية نفسها، والأسوأ من ذلك، لركود عالمي محدق.

 


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