التعليم: من يرسب بنتيجة الثانوية العامة يعيد السنة فى مواد الرسوب فقط

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من يرسب فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام، سوف يبقى للإعادة إلى العام الدراسى المقبل بنفس مواد الرسوب، أى أن الطالب لن يؤدى الامتحان العام المقبل فى جميع مواد الثانوية العامة، بل فى المواد التى لم يحقق فيها نسبة النجاح هذا العام.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن من رسب هذا العام سوف يؤدى الامتحان العام المقبل فى نفس المواد، ولكن بالدرجة الكاملة للمادة، وليست 50%، أى يدخل الطالب الامتحان والدرجات التى يحصل عليها تضاف إلى مجموعه الكلى، كما أن الطالب الذى قرر تأجيل العام الدراسى الحالى للعام المقبل يستفيد من الدرجات الكاملة فى جميع المواد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.