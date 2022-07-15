البرازيل تحبط تهريب 500 ألف دولار عثر عليها مخبأة فى مقاعد طائرة.. صور

فاطمة شوقى

عثرت سلطات برازيلية خاصة بأمن المطارات على ما يقرب من 500 ألف دولار مخبأة في مقاعد طائرة خاصة متجهة إلى البرازيل، حسبما قالت صحيفة "بيرفيل" الأرجنتينية.



طائرة برازيلية

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال ثلاث برازيليين بعد العثور على 500 ألف دولار في طائرة خاصة أقلعت من ميسيونس الارجنتينية إلى البرازيل ، وتم الكشف عنه بعد اثارة شكوك العاملية في مراقبة الجمارك في مطار كاتاراتاس.

وعثر موظفو الجمارك على 490 ألف دولار في رحلة خاصة كانت على وشك الإقلاع من بلدة إجوازو في ميسيونس إلى مدينة إيتابيما البرازيلية.

عند القيام بمراقبة الطيارين والراكب ، عثر رجال الجمارك وشرطة أمن المطار (PSA) على حزم من الدولارات مخبأة في جسد أحد أفراد الطاقم ، ووجدوا المزيد من الأموال في مسند الظهر وفي الجانب السفلي لمقعد الطائرة.

تم التعرف على الطيارين المعتقلين وهما كارلوس روماليو أندرسون (46 عامًا) ورافائيل دوران وانسان (33 عامًا) .

وضبطت شرطة الطرق السريعة الفيدرالية ، الشهر الماضى، شاحنة محملة بـ 400 الف عبوة من السجائر المهربة من باراجواي في جويرا ، غرب بارانا ، البرازيل.

كان عملاء الشرطة الفيدرالية للطرق السريعة في البرازيل يجرون عمليات تفتيش على جسر أيرتون سينا ​​، في جويرا ، وهي بلدية برازيلية في ولاية بارانا ، عندما لاحظوا في وقت ما تداول شاحنة تحمل لوحة ترخيص باراجواي، وهو ما اثار الشبهات والشكوك حول الشاحنة.

ووفقا لموقع "مارتشال" البرازيلى فقد طلبت السلطات البرازيلية من سائق الشاحنة التوقف ولكنه تجاهل ذلك وهرب وترك السيارة، وبعد تفتيشها تم العثور على هذه الكمية من علب السجائر.

وأشار الموقع إلى أن تلك الشحنة تقدر قيمتها بحوالى مليونى ريال أى ما يعادل 394244 دولارًا .