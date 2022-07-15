شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، الاستعداد لنقل أجزاء من محطة كهرباء من ميناء العريش لمحطة شمال سيناء البخارية، فى موكب ينطلق من الميناء شرق مدينة العريش، حتى مقر المحطة غرب العريش هذه الليلة.

وأوضح بيان مجلس مدينة العريش، أنه أستقبل ميناء العريش البحرى خلال فترة العيد شحنتى معدات محطة الكهرباء (توربينات) سيتم نقلها إلى المحطة البخارية، بتأمين من الأجهزة المعنية، ومجلس المدينة، لتحسين أداء المحطة، وتحسين أداء الكهرباء داخل مدينة العريش.