اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 09:51 م
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الاستعداد لنقل أجزاء من محطة كهرباء من ميناء العريش لمحطة شمال سيناء البخارية

الجمعة، 15 يوليه 2022 08:51 م
الاستعداد لنقل أجزاء من محطة كهرباء من ميناء العريش لمحطة شمال سيناء البخارية الاستعداد لنقل أجزاء من محطة كهرباء من ميناء العريش لمحطة شمال سيناء البخارية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، الاستعداد لنقل أجزاء من محطة كهرباء من ميناء العريش لمحطة شمال سيناء البخارية، فى موكب ينطلق من الميناء شرق مدينة العريش، حتى مقر المحطة غرب العريش هذه الليلة.
 
وأوضح بيان مجلس مدينة العريش، أنه أستقبل ميناء العريش البحرى خلال فترة العيد شحنتى معدات محطة الكهرباء (توربينات) سيتم نقلها إلى المحطة البخارية، بتأمين من الأجهزة المعنية، ومجلس المدينة، لتحسين أداء المحطة، وتحسين أداء الكهرباء داخل مدينة العريش.
 
الاستعداد لنقل أجزاء من محطة كهرباء من ميناء العريش لمحطة شمال سيناء البخارية
الاستعداد لنقل أجزاء من محطة كهرباء من ميناء العريش لمحطة شمال سيناء

 


شمال سيناء

العريش

مجلس مدينة العريش



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