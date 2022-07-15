الاثنين .. 65 دار نشر وأكثر من 300 متحدث فى معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

والمعرض يقام هذا العام تحت شعار الوعي وبناء الإنسان، حيث ركز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان، فيقم المعرض هذا العام 75 حدثا ثقافيا، يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضرا.

ويعتبر البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بمثابة مهرجان ثقافي لمثقفي الإسكندرية بشكل خاص ولمثقفي مصر والعالم العربي بشكل عام، حيث ينضم للأنشطة مثقفين في شتى المجالات الثقافية في مصر والعالم العربي.

وتحرص المكتبة على أن تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامج المعرض الثقافي، وتخصيص جزء رئيسي لهم، حيث أثبتوا تواجد رائع في الساحة الثقافية خلال الآونة الأخيرة من خلال الجوائز المصرية والدولية التي حصل عليها مبدعي الإسكندرية.

وحرصت المكتبة أن تتناول الأنشطة الثقافية مجالات متعددة مثل الطفل، المرأة، الشباب، التكنولوجيا، الفنون، والآداب، ويستضيف المعرض نجوم السوشيال ميديا من الشباب، ويخصص عدة لقاءات وندوات عن المرأة.

يقدم البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية في دورته السابعة عشر، مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة (الرواية – القصة القصيرة – السيناريو- الدراما الإذاعية- القصة القصيرة جدا- ورشة النقد) هذا بجانب ورشة للترجمة وورشة الخط العربي.