الأمواج تمر بظلال النخيل وتلال الرمال.. "الريسة" أجمل شواطئ سيناء.. فيديو وصور

شمال سيناء ـ محمد حسين

يتميز شاطئ الريسة شرق العريش على ساحل شمال سيناء بأنه الشاطئ المفتوح الوحيد الذى لا تزال به الأشجار شامخة وتمر أمواجه من تحت ظلالها وتلامس تلال الرمال المقابلة للشاطئ.



والشاطئ يقع فى منطقة الريسة شرق العريش، والتى يعد ساحلها حوض نخيل طبيعى مفتوح قام بزراعتها الأهالى قديما وأصبحت تشكل لوحة من الجمال الطبيعى على الشاطئ، ورغم بساطته إلا أنه واجهة لزوار المحافظة، ويحظى باهتمام الأهالى الذين يتوافدون يوميا لقضاء يومهم على الشاطئ والبعض يقضى ليلة فى سهرات مفتوحة على الشاطئ تمتد حتى الصباح.



اقبال كثيف



اققبال الاسر



الامواج تحت ظل النخل



الامواج والشاطئ



البحر والنخيل



الجلوس تحت ظل النخل امام الشاطئ



النخل وسط الامواج



النخيل على الشاطئ



جمال شاطئ الريسة



حركة اقبال على الشاط



شاطئ الريسة الامواج تلامس ظل النخيل



شاطئ الريسة



شاطئ شعبى جاذب للجميع



مشهد من الشاط



من شاطئ الريسة



من على الشاطئ بالريسة



يجذب الجميع_1









