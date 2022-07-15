اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 03:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الأمواج تمر بظلال النخيل وتلال الرمال.. "الريسة" أجمل شواطئ سيناء.. فيديو وصور

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:00 ص
الأمواج تمر بظلال النخيل وتلال الرمال.. "الريسة" أجمل شواطئ سيناء.. فيديو وصور شاطئ الريسة
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتميز شاطئ الريسة شرق العريش على ساحل شمال سيناء بأنه الشاطئ المفتوح الوحيد الذى لا تزال به الأشجار شامخة وتمر أمواجه من تحت ظلالها وتلامس تلال الرمال المقابلة للشاطئ.

والشاطئ يقع فى منطقة الريسة شرق العريش، والتى يعد ساحلها حوض نخيل طبيعى مفتوح قام بزراعتها الأهالى قديما وأصبحت تشكل لوحة من الجمال الطبيعى على الشاطئ، ورغم بساطته إلا أنه واجهة لزوار المحافظة، ويحظى باهتمام الأهالى الذين يتوافدون يوميا لقضاء يومهم على الشاطئ والبعض يقضى ليلة فى سهرات مفتوحة على الشاطئ تمتد حتى الصباح.

 

اقبال كثيف
اقبال كثيف

 

اققبال الاسر
اققبال الاسر

 

الامواج تحت ظل النخل
الامواج تحت ظل النخل

 

الامواج والشاطئ
الامواج والشاطئ

 

البحر والنخيل
البحر والنخيل

 

الجلوس تحت ظل النخل امام الشاطئ
الجلوس تحت ظل النخل امام الشاطئ

 

النخل وسط الامواج
النخل وسط الامواج

 

النخيل على الشاطئ
النخيل على الشاطئ

 

جمال شاطئ الريسة
جمال شاطئ الريسة

 

حركة اقبال على الشاط
حركة اقبال على الشاط

 

شاطئ الريسة الامواج تلامس ظل النخيل
شاطئ الريسة الامواج تلامس ظل النخيل

 

شاطئ الريسة
شاطئ الريسة

 

شاطئ شعبى جاذب للجميع
شاطئ شعبى جاذب للجميع

 

مشهد من الشاط
مشهد من الشاط

 

من شاطئ الريسة
من شاطئ الريسة

 

من على الشاطئ بالريسة
من على الشاطئ بالريسة

 

يجذب الجميع_1
يجذب الجميع_1





 


شمال سيناء

شاطئ الريسة

شاطئ العريش

سيناء

البحر المتوسط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة