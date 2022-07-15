استمرار حملات التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تواصل رجال لجان التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لإدارة أرمنت البيطرية، العمل فى الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر.



وتشكلت اللجنة من كل من الدكتور محمد حمزة رئيس اللجنة ورئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية، وبمشاركة كلا من الدكتورة إيمان موسى والدكتورة سهيلة الشبراوى، حيث تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم توعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء، وكذلك توعية المواطنين بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض الوبائية من خسائر اقتصادية فادحة فى الحيوانات القابلة للإصابة.



كما تم خلال الحملات تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة، وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، وتستمر لجان التحصين للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى تنفيذ مهامها بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.



وأهاب الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بكافة مربى الماشية بالتعاون مع لجان التحصين وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة الغذاء، ومنعاً من انتشار هذه الأمراض الوبائية.







العمل بالتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



توعية الأهالى فى الحملة القومية للتحصين



جانب من حملات التوعية لمربي المواشي



حملات التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



لجان تحصين المواشي فى مدن الأقصر



