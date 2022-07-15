استمرار الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، انطلاق رجال لجان التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لإدارة الطود البيطرية، العمل فى الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.



وتشكلت اللجنة من كل من الدكتور أيمن أوليت مدير إدارة الطود البيطرية، والدكتور سامح ضوى علام رئيس الوحدة البيطرية بالطود، حيث تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وتم توعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء، وكذلك توعية المواطنين بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض الوبائية من خسائر اقتصادية فادحة فى الحيوانات القابلة للإصابة.



وأهاب الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، بكافة مربى الماشية بالتعاون مع لجان التحصين وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة الغذاء، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



كما تم خلال الحملات تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة، وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، وتستمر لجان التحصين للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى تنفيذ مهامها بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.





التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



توعية مربين الماشية ضمن الحملات



دعم المربين للماشية خلال الحملات



لجان الأقصر خلال تحصين المواشي