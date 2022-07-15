استخدمى 5 زيوت فى الصيف للحصول على شعر طويل ولامع

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن أن يسبب موسم الصيف مجموعة متنوعة من مشاكل الشعر، مثل نقص التغذية والجذور الدهنية، وقد تعتقد أن تزييت فروة الرأس سيجعلها أسوأ، لكن تزييت الشعر فى الطقس الحار له مزايا عديدة، لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة من أفضل خمسة زيوت للشعر لفصل الصيف، وفقا لما نشره موقع healthshots.

فيما يلي أفضل 5 زيوت للشعر يمكن استخدامها في الصيف:

1. زيت اللوز (للشعر الخفيف)

زيت اللوز هو الحل الأمثل لمن يعانون من تساقط الشعر، حي إن الاستخدام المنتظم لزيت اللوز يزيد من النمو ويمكن أن يساعد في زيادة حجمك الطبيعي، ربما لأنه يحتوي على فيتامين E ، يعمل اللوز أيضًا كعامل تطهير عن طريق التخلص من جزيئات الغبار أو الملوثات في غسلة واحدة.

2. زيت الجوجوبا (للشعر الجاف والتالف)

زيت الجوجوبا لاعب رئيسي في صناعة التجميل الحديثة، لدرجة أنه غالبًا ما يستخدم كبديل للشامبو والبلسم التقليدي نظرًا لقدراته التطهيرية اللطيفة ، والتي تعتبر مثالية لمن يعانون من حساسية الجلد أو الحساسية.

3. زيت جوز الهند (لجميع أنواع الشعر)

زيت جوز الهند منتج متعدد الأغراض يمكن استخدامه من قبل جميع أنواع الأشخاص للمساعدة في علاج مشاكل شعرهم، تشمل فوائده تعزيز النمو، ومنع قشرة الرأس، بالإضافة إلى إضفاء لمعان على الخيوط مع ترطيبها عند أطرافها.

4. زيت الزيتون (للشعر الحساس)

مكيف رائع لشعرك لن يسبب أبدًا أي رد فعل تحسسي، وبالتالي فهو مثالي إذا كان لديك حساسة تحتاج إلى عناية إضافية بمنتجات مثل هذه الأنواع من الأشياء، تعزز التركيبة خفيفة الوزن المضادة للالتهابات فروة رأس صحية لأنها فقط ما يحتاجون إليه للحفاظ على لمعانهم دون الشعور بالدهون أو الوزن الزائد ، مما يعني تقصف أقل بشكل عام.

5. زيت الأفوكادو (للشعر المتقشر والمتقصف والتالف)

زيت الأفوكادو هو أفضل اختيار صيفي لشعرك، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة له مثل فيتامينات أ ، ب ، د ، هـ. تحافظ هذه العناصر الغذائية على صحة الخيوط ، بينما يوفر الحديد القوة ضد التكسر نظرًا لقدرته على إضافة الرطوبة جنبًا إلى جنب مع الأحماض الأمينية ، مما يجعل هذه التركيبة خفيفة الوزن مثالية خلال تلك الأشهر الحارة.