ارتفاع معدل التضخم فى الأرجنتين لأعلى مستوياته منذ 31 عاما ويصل 64%

فاطمة شوقى

ارتفع معدل التضخم فى الأرجنتينية بنسبة 5.3% فى يونيو الماضى، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1991، إلى 64% على أساس سنوى، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت بيانات قدمها مكتب الإحصاء الرسمى، Indec، إلى أنه بلغ المؤشر المتراكم منذ يناير 36.2% وهو الأعلى مستوى منذ 31 عاما، مشيرا إلى أن ذلك خارج توقعات الحكومة الأرجنتينية التى توقعت تباطؤا فى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بعد أن سجلت 6.7% فى مارس و6% فى أبريل، و5.1 فى مايو.

وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتين تعانى من ارتفاع الأسعار فى محلات السوبر ماركت، مع ارتفاع فى أسعار الغذاء والطاقة، وذلك بسبب الحرب فى أوكرانيا التى أثرت على المنطقة بأكملها.

وفرضت الأرجنتين قيودا على 4 أشهر من التضخم الشهرى فوق 5%، وتوقع محللو السوق الذين استشاروا كل شهر من قبل البنك المركزى، قبل استقالة الوزير جوزمان، تضخم بنسبة 79.2% لعام 2022، وفى يناير، كان التقدير الرسمى للعام بأكمله 33%.

وكانت فئة الصحة هى الأكثر ارتفاعا فى الشهر الماضى (7.4%) نتيجة الزيادات فى الأدوية وحصص الخدمات الطبية الخاصة. ويعقبه قطاع "الماء والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 6.8% ثم "المشروبات الكحولية والتبغ" بنسبة ارتفاع بلغت 6.7%. وكانت الزيادة فى سلة "المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية"، التى كان لها أكبر الأثر على أفقر الناس، 4.6%، أقل من المعدل العام. ومع ذلك، عند قياس مؤشر أسعار المستهلك المتراكم للغذاء منذ يناير، تقفز النسبة إلى 39.9%، أى 3.7 نقطة فوق المتوسط.

وقدمت وزيرة الاقتصاد الجديدة، سيلفينا باتاكيس، هذا الأسبوع برنامجًا ماليًا يتماشى مع الاتفاقية مع الصندوق.