إيداع طفلة التعذيب بإحدى دور الرعاية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قررت جهات التحقيق بالإسماعيلية إيداع طفلة الإسماعيلية المعتدى عليها في فيديو التعذيب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى دور الرعاية بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت جهات التحقيق قد بدأت التحقيق مع عدد من المتهمين بارتكاب الواقعة والتحريض عليها خلال الساعات الماضية، عقب القبض عليهم بمعرفة مباحث قسم ثان الاسماعيلية وضبطهم جميعا.

ووفقا للمجلس القومي للطفولة والأمومة في الإسماعيلية، فإن قرار النيابة العامة شمل التحفظ على شقيق المجني عليها والذي ظهر فى الفيديو بالتعدى على شقيقته .

واضاف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالإسماعيلية أنه سيتم إيداع الطفل في دار للرعاية بسبب عدم بلوغه السن القانوني لبلوغه 13 عاما منذ أشهر قليلة.

وتستكمل جهات التحقيق تحقيقاتها مع عدد من المتهمين فى الواقعة بينهم والدة الطفلة المجني عليها وزوجها وشقيقتها لتصويرها الفيديو، وخالها لاتهامه بالتحريض علي ضرب الفتاة.

وقالت هيام ظريف مقرر المحلي القومي للأمومة والطفولة في محافظة الإسماعيلية إنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية في واقعة طفلة الإسماعيلية منذ لحظة نشر الفيديو عبر إحدى الصفحات على «فيس بوك».

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع الواقعة عن كثب لحين انتهاء التحقيقات فيها وتوفير الملاذ الآمن للطفلة.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيان بشأن الواقعة أكدت فيه بانه تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط جميع المتهمين بالتعدى بالضرب على فتاة مقيدة بالحبال كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب على فتاة مقيدة بالحبال داخل أحد المساكن بالإسماعيلية) فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بالتعدى بالضرب على فتاة مقيدة بالحبال داخل أحد المساكن بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وتبين قيام (زوج شقيقتها وشقيقها) بالتعدى على المجنى عليها بالضرب عقب تقييدها بالحبال بتحريض من (والدتها وخالها) إثر إعتياد المجنى عليها ترك مسكنها ، كما تبين قيام (شقيقة المجنى عليها) بتصوير واقعة التعدى على شقيقتها بقصد تأديبها.

كما أشارت التحريات إلى أن تلك الواقعة قد حدثت فى غضون عام 2021 ، وأنه خلال الأيام الماضية حدث خلاف عائلى بين خال المجنى عليها وأسرتها فقام المذكور على إثرها بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى إنتقاماً منهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط جميع المتهمين بالواقعة، وبمواجهتهم أقروا بذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.