إنقاذ مريضة تعانى من ارتشاح كبير بغشاء التامور حول القلب بمستشفى الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه نجح الأطباء فى إنقاذ مريضة تعانى من ارتشاح كبير بغشاء التامور حول القلب نتيجة تجمع لتر من السوائل بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، وذلك فى تميز جديد يُضاف لقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي.

وأضاف الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أنه استقبلت طوارئ المستشفى مريضة تبلغ من العمر 21 عاماً تعانى من آلام شديدة فى الصدر، وانخفاض فى ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب مع وجود صعوبة شديدة فى التنفس، وكانت حالتها غير مستقرة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود اختلال فى غازات الدم، ومع إجراء أطباء القلب أشعة إيكو للمريضة تبين وجود ارتشاح هائل بغشاء التامور حول القلب، فتم تجهيزها للعمليات على الفور.

وأوضح مدير المستشفى، أنه قام فريق جراحة القلب والصدر بإجراء جراحة ناجحة تم من خلالها استكشاف للناحية اليسرى من الصدر من الجهة الأمامية عن طريق فتحة طولها 5 سم، مع عمل نافذة بغشاء التامور المُحيط بالقلب ( Pericardial window )، وتفريغ لتر من السوائل المتجمعة حول القلب. وتم متابعة المريضة بالعناية المركزة والأقسام الداخلية حتى تحسن حالتها وخروجها من المستشفى بعد استقرار الحالة.