إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ بورسعيد ووضعه على جهاز التنفس الصناعي في حالة حرجة

أنقذ مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، شاب من الغرق بشاطئ مدينة بورفؤاد أحد شواطئ بورسعيد.
استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: أحمد محمد أحمد محمود شحاته 20 عامًا، بادعاء إنقاذه من الغرق أثناء الاستحمام في شاطئ بورفؤاد، والحالة العامة سيئة.
جرى وضع الشاب المصاب على جهاز تنفس صناعي في محاولة لإسعافه وإنقاذ حياته، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.
إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ بورسعيد ووضعه على جهاز التنفس الصناعي في حالة حرجةالجمعة، 15 يوليه 2022 04:09 م
اسعاف
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أنقذ مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، شاب من الغرق بشاطئ مدينة بورفؤاد أحد شواطئ بورسعيد.
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