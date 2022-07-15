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إضافة حضارية وفنية.. متحف النيل مزار عالمى يعبر عن الثقافات الأفريقية (صور)

الجمعة، 15 يوليه 2022 05:30 ص
إضافة حضارية وفنية.. متحف النيل مزار عالمى يعبر عن الثقافات الأفريقية (صور) جولة سياحية بالمركز الثقافى الأفريقى فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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يقدم "اليوم السابع" ألبوما مصورا، من داخل المركز الثقافى الأفريقى بمدينة أسوان "متحف النيل" سابقا، والذى يعد مقصدا سياحيا بارزا للمتنزهين خلال الأعياد والمناسبات.
 
وانتهت وزارة الموارد المائية والرى مؤخراً من تحويل متحف النيل التابع لها بمحافظة أسوان إلى المركز الثقافى الأفريقى، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم بناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنية لوزارة الموارد المائية والري بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة.
 
ويشار إلى أن المركز الثقافى الأفريقى أو متحف النيل سابقا بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 6، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة أفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.
 
وكانت وزارة الرى قد تواصلت مع العديد من الدول الأفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان، كنواة لصرح ثقافي كبير، ويحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الأفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.
 
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جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(4)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(5)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(6)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(7)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(8)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(9)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(10)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(11)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(12)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(13)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(14)
 
جولة-سياحية-بالمركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان-(15)
 
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