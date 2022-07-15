إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا - الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب صباح اليوم الجمعة، 9 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا - الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.



كان بلاغ ورد لغرفة العمليات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكي "تمانية" بطريق الغردقة سفاجا أمام مدخل مكادي الجنوبي، وعقب وصول سيارات الإسعاف تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة.



ونقلت سيارات الإسعاف 7 مصابين إلى مستشفى الغردقة العام بإصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات وسحجات والمصابين وهم: جويس هاني، طفلة، ونوفير هاني، طفل، جيسيكا هاني، طفلة، كرستين مجدي، جاكلين نخلة، بيشوي مجدي، هاني فتحي.



كما تم نقل اثنين من المصابين لمستشفى خاص وهما: ماريا نخلة، وسهام نخلة، لحين استقرار حالتهم ونقلهم إلى مستشفي الغردقة العام مرة أخرى.



ووجه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم لجميع المصابين وسرعة نقل المصابين الذي تم إخلاؤهم إلى المستشفى الخاص إلى مستشفى الغردقة العام فور استقرار حالتهم.

