اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 09:04 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بمركز أبو المطامير بالبحيرة

الجمعة، 15 يوليه 2022 07:33 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بمركز أبو المطامير بالبحيرة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص اثر وقوع حادث انقلاب توك توك  بمركز أبو المطامير بالبحيرة.
 
كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين استقبال مستشفى أبو المطامير المركزى إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بزاوية صقر مركز أبو المطامير.
 
وأسفر الحادث عن إصابة عادل س - ج 19 سنة أبو المطامير اشتباه نزيف بالمخ وشريف ع - ا 18سنة أبو المطامير كدمات متفرقه بالجسم وياسر- ا  - ع 31 سنة اشتباه نزيف ع المخ، ومحمد م - ب 21 سنة أبو المطامير كدمات وسحجات بعموم الجسم وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.
 
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

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