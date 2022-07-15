اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حريق 4 منازل بقنا

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:03 م
إصابة شخصين فى حريق 4 منازل بقنا جانب من الحريق
قنا صابر سعيد

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تمكنت الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، من السيطرة على حريق نشب بقرية نجع عتمان فى العزب المصرى بدشنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل 4 منازل ونخيل بقرية نجع عتمان فى دشنا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا وتبين إصابة مصطفى أحمد أبو المجد، 24 عامًا، ومحمود السيد أبو العباس، 26 عامًا، بحروق.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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