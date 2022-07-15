إصابة شخصين فى حريق 4 منازل بقنا

تمكنت الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، من السيطرة على حريق نشب بقرية نجع عتمان فى العزب المصرى بدشنا.
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل 4 منازل ونخيل بقرية نجع عتمان فى دشنا.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا وتبين إصابة مصطفى أحمد أبو المجد، 24 عامًا، ومحمود السيد أبو العباس، 26 عامًا، بحروق.
تم تحرير محضر بالواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جانب من الحريق
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تمكنت الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، من السيطرة على حريق نشب بقرية نجع عتمان فى العزب المصرى بدشنا.
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