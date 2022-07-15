إصابة شاب على يد شقيق زوجته لخلافات أسرية بكفر الشيخ

أصيب شاب بطلق ناري بقرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على يد شقيق زوجته، فرد أمن إداري بأحد البنوك، بأعيرة نارية، على خلفية خلافات النسب فيما بينهما، ليصيبه بطلق خرطوش في الرأس، وجرى نقله عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة بيلا، بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة جامع الأزهر بقرية الكوم الطويل بدائرة المركز، قام أحد طرفيها بإطلاق أعيرة نارية تجاه زوج شقيقته، مما أدي إلى إصابته في الرأس بعيار ناري، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عن طريق سيارات الإسعاف لتلقي العلاج والأشعة الطبية اللازمة له.

انتقل علي الفور عدد من ضباط المباحث إلى القرية، وتبين إصابة «ت. م. أ» 34 عامًا، وذلك على خلفية خلافات النسب، مع شقيق زوجته، لزواجه بغير رضا شقيقها، حيث سبق وأن تزوج الشخص المصاب من شقيقتها الكبرى، التي توفت منتحرة منذ فترة، ليتزوج من شقيقتها الصغرى بغير رضا أهليتها، ليقوم نسيبة عند رؤيته بإطلاق أعيرة نارية نحوه من سلاحه المرخص، نظرًا لكونه يعمل حارس أمن إداري بأحد البنوك بمدينة بيلا، تحرر المحضر 1245 إداري مركز شرطة بيلا، وجار العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقع.