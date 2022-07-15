إصابة سائق على يد عامل معمار خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة سائق على يد عامل معمار، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل المصاب لمستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الساحل التعليمي، باستقبال سائق مصاب بجرح نافذ بالبطن، إدعاء مشاجرة بمنطقة أرض المحلاوي دائرة القسم.



على الفور انتقل رجال البحث الجنائي لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "ع ج ع"، 19 سنة، سائق، مصاب بجرح نافذ بالبطن، و"ع ح ع"، 25 سنة، عامل معماري، مقيمان دائرة القسم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة.



