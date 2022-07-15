إصابة أب وابنه فى حادث تصادم 3 سيارات بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

شهدت قرية الكولا بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين 3 سيارات من بينهم 2 ملاكى وأخرى ربع نقل نتج عن الحادث إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مصادمة بين 3 سيارات بناحية قرية الكولا دائرة المركز ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع مصادمة على طريق قرية الكولا بين 3 سيارات من بينهم 2 ملاكى وأخرى ربع نقل.

نتج عن الحادث إصابة أبوالصفا. ع.م 50 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح قطعى بالرأس، ويوسف. أ.. ع 18 سنة نجل الأول باشتباه كسر بالفك السفلى تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج وتم الدفع بقوات المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.