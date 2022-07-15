وذكر بوجوماز، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن القوات الأوكرانية أطلقت فجر اليوم مدفعية من أراضي أوكرانيا على قرية نيكيسليتسي الحدودية، مضيفا أن القصف أدى إلى تضرر أحد خطوط الكهرباء دون أن يصاب أحد بأذى.

وأشار إلى أن عناصر جميع خدمات الطوارئ موجودون في الموقع، وأن فريقا من الكهربائيين، توجه إلى هناك أيضا ليبدأ في ترميم الخط بعد انتهاء الأجهزة المختصة من عملها.

وفي السياق، قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية فتحت نيرانها صباح اليوم على ياسينوفاتايا، الواقعة على مسافة 25 كلم شمال دونيتسك.. واستهدفت البلدة بعشرة صواريخ "غراد" وخمس قذائف مدفعية من عيار 122 مم.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية أطلقت 13 قذيفة أخرى من عيار 155 مم، على قرية دولوميتنويه في دونيتسك الشعبية، تم الإبلاغ عن قصف نفس القرية بـ 27 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم وبـ 14 قذيفة من عيار 122 مم وبـ 39 قذيفة هاون من عيار 120 مم. وتقع القرية المذكورة على بعد 30 كلم من جولوفكا.

كما أطلقت القوات الأوكرانية النار على بانتيليمونوفكا، و استهدفتها بخمس قذائف مدفعية من عيار 155 مم .. وتعرضت نفس المنطقة لضربتين بالمدفعية وتم استهدافها بعشر قذائف من عيار 122 مم.