أمن المنافذ يضبط 3 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في ضبط عدد (6) قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (827) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (136) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.