أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة عاطل في شبرا الخيمة.. اعرف التفاصيل

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط البحث الجنائي لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ك ش م"، 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وضرب، داخل أحد الغرف بمسكنه بمنطقة بهتيم دائرة القسم، وبمناظرة الجثة تبين وجود أثار حقن بالذراعين كما عثر بجواره على سرنجة طبية وبها أثار مادة مخدرة.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.